İzmir'de nemden bunalan denize koştu!

İzmir kent merkezine yakın olan denize girebilecek sahiller, sıcaklıkların arttığı bu günlerde tıklım tıklım doluyor. Kenteki bunaltıcı sıcaklardan nefes alamakta güçlük çekenler, yakın sahil beldelerine gidip, kendilerini denizin serin sularına bırakıyor. İzmir'in Mendres ilçesine bağlı Gümüldür sahilleri de bu günlerde İzmirliler'den ilgi görüyor. Sadece hafta sonu değil hafta içinde de imkanı olanlar ya da bu bölgede yaşayan yazlıkçılar, sahilleri tıka basa dolduruyor. Önümüzdeki günlerde bunaltıcı sıcakların daha da artmasıyla, sahillerdeki doluluk oranının da artması bekleniyor.
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