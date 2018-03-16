İzmir'de nevruz öncesi operasyon: 36 gözaltı daha...

İzmir polisi nevruz öncesi harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler 36 kişiyi gözaltına aldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Mit Bölge Başkanlığı nevruz öncesi operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında dün 61 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün de gözaltılar devam etti. Ekipler, 36 şüpheliyi PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.



İzmir merkezli olan operasyon Menemen, Seferihisar, Dikili, Çeşme, Bergama ve Aliağa ilçelerini de kapsadı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 36 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde de arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda mermi, dijital ve yazılı dokümanlar, terör örgütünü simgeleyen malzemeler ele geçirdi.



Şüpheliler sorgulanmak amacıyla emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 9 kişinin de arandığı öğrenildi.