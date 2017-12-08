İzmir'de öğrenci servisi kaza yaptı: 16 öğrenci yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde taksiyle servis minibüsünün çarpışması sonucu 16 öğrenci hafif yaralandı

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrencileri taşıyan Ercan Erdoğ'un kullandığı 35 SGF 50 plakalı servis minibüsü, Ulamış kavşağında manevra yaptığı sırada Yahya Kadir Kesimli yönetimindeki 35 AKR 24 plakalı taksiyle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 16 öğrenci, 112 Servis ekiplerince Seferihisar Necat Hepkon Devlet ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.



Hafif sıyrıkları bulunan öğrenciler, ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.