İzmir'de öğrenci ve velilere 'sınav kaygısı' desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, liseli gençlerin üniversite sınavına ilişkin kaygılarını ortadan kaldıracak “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” projesinin ikinci ayağını gerçekleştirdi. Ödemiş’te başlayıp İzmir üniversitelerinde devam eden proje, hem öğrenciler hem de ailelerin motivasyonunu artırdı

İzmir’de Türkiye’ye örnek olacak yeni bir projeyi daha başladı. Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” projesiyle gençlerin gelecek kaygılarına da el uzatan Büyükşehir Belediyesi, merkezden uzak ilçelerdeki 16–18 yaş arasındaki gençlere ve ailelerine hem üniversite sınavı öncesinde yaşanabilecek zorlukları göğüslemeleri hem de öğrencilerin hedeflerini belirleyebilmelerinde yardımcı oluyor. 25 kişilik gruplar halinde danışmanlık hizmetinin verildiği ve teknik gezilerin yapıldığı projede, “Sınav mı Hayatım? Hayatım mı sınav?” semineriyle liseli gençlerin üniversite sınavına ilişkin tüm sorularına da yanıt veriliyor.





Önce Torbalı, sonra Ödemiş



Gençleri hayallerine yaklaştıran ve bu süreçte stresi en aza indirmeyi hedefleyen “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” projesinin startı, Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilmişti. Projenin ikinci ayağı ise Ödemiş Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi. Bir yandan gençlerin kişisel gelişimine yönelik farkındalık çalışması yapılırken, ailelere de farklı bir oturum ile çocuklarının yaşadıkları bu zorlu süreci daha iyi kavrayabilmeleri ve ergenlik döneminde çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğine ilişkin eğitimler verildi.



Bu çalışmalar sonrasında gençler ve aileleri, İzmir’deki üniversitelere gitmek için sözleşti. İlk durakları İzmir Ekonomi Üniversitesi olan proje katılımcıları, burada akademisyenlerle iletişime geçerek okumak istedikleri bölüm ve meslekler ile ilgili bilgiler aldı. Kampüs havasını ilk kez soluyan gençler, kendilerine bu olanağı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.



Öncelik sınav değil çocuğumuz



10. sınıfa giden bir kızının olduğunu ve proje yetkililerinin kendilerine ulaştıklarını söyleyen Nesil Köktürk Yılmaz, “Ergenliğe yeni bir doğum deniliyor. Bu seminer çocuklarımızla iletişimimizi daha güçlendirebilmek, onları daha iyi anlayabilmek ve onlara daha iyi yaklaşabilmek adına çok yararlı bir etkinlik oldu. Çocuğumuzu hep sınavlara hazırlayalım, hep benim çocuğum en iyi olsun diye düşünürken aslında önemli olanın, bizim çocuğumuzun gelecekten ne beklediği ve onun hayata nasıl baktığını öğrenmemiz gerektiğini gördük. Bu eğitimden sonra anladık ki, biz çoğu kez yanlış yapmışız. Önceliğimiz sınav değil çocuğumuz olmalıymış” dedi.



Katıldıkları seminerle çocuklarına yaklaşım konusuna pek çok yanlış yaptıklarını fark ettiklerini söyleyen Ahmet Balcı ise, “Ailecek kızımıza not konusunda baskı uyguluyorduk. ‘Neden daha çok çalışmıyorsun’, ‘Neden bu notun daha yüksek değil’ gibi baskılar uyguluyorduk. Bunları bu seminerden sonra biraz daha aşacağız. Bu zamana kadar yaptığımız yanlışları daha iyi yaklaşım ve daha iyi eğitimle elimizden geldiğince ona destek vererek atlatacağız” şeklinde konuştu.



Önemli bir motivasyon



“Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” proje sorumlusu Görkem Başaran, lise 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik çalışmalarındaki amacın hem ailelerin hem de çocukların bu süreçte üzerlerine gelen sınav baskısını en aza indirmek ve hedef belirlemedeki kararsızlıklarını ortadan kaldırmak olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:



“Yaptığımız kişisel gelişim eğitimlerinde gençlerde şunu görüyoruz; aldıkları motivasyon bir süre sonra aile desteği olmadığı için tüm çaba boşa gidiyor. Biz de bu projeye aileleri de dahil ederek sınav maratonu boyunca çocuklarına yoldaşlık yapabilecekleri, iletişimi doğru kurabilecekleri bir program hazırladık. 2017 yılı içerisinde kent merkezinden uzak ve destek hizmetlerden yararlanamayan öğrencileri hedef aldık. İlk önce hem velilere hem de gençlere paralel bir biçimde bir eğitim veriyoruz daha sonra ise onları teknik bir üniversite gezisine çıkarıyoruz. Onları bir günlük de olsa üniversite öğrencisi yapıyoruz. Gün sonunda da aileler ve çocukları bir araya gelerek sertifika töreni yapıyoruz ve ailelerle çocukları tekrar ilçelerine geri bırakılıyoruz.”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğü’nün bulundukları ilçelerdeki alan deneyimi ve yönlendirme desteği ile yapımı gerçekleşen proje, 2017 yılında farklı ilçelerde uygulanmaya devam edecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen liseli gençler ve aileleri, 293 17 14 numaralı telefonu arayabilir.