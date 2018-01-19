İzmir'de öğrencilere karne hediyesi: Buzda dans bedava!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları Salonu'ndan öğrencilere "karne hediyesi" geldi. Buz Salonu, 19 Ocak Cuma ile 25 Ocak Perşembe günleri arasında ilk ve ortaöğrenim öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet verecek

İzmir'de öğrencilere karne hediyesi: Buzda dans bedava!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 yıl önce Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, bu kez sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi verdi. İlk ve ortaöğrenimde okuyan minikler ve gençler, 19 Ocak Cuma ile 25 Ocak Perşembe günleri ücretsiz olarak buz pistinde kayabilecekler.

İzmirli ailelerin gözde branşlarından biri haline gelen, çocuklar tarafından da oldukça sevilen buz sporları pisti, okulların kapandığı ilk günden yine dolup taşacak. Buz üzerinde gönüllerince eğlenecek öğrenciler, dönemin stresini de atmış olacak.

Buz pistinde kaymak isteyen öğrenciler, hafta içi 13.00-15.00, hafta sonu ise 13.00-16.00 saatleri arasında bu ücretsiz hizmetten yararlanabilecek. Sabah 09.00 ile 13.00 arasında ve 16.00'den sonra ise salonda Büyükşehir Belediyesi'nin Buz Pateni, Buz Hokeyi, Senkronize Kulüp sporcuları ile engelli vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinde yer alan erişimi kısıtlı çocukların antrenmanları yapılacak.

 

Etiketler; #izmir #izmir karne #buz pisti
Önceki Haber
Restorasyon yapılan binada yangın çıktı!
Sonraki Haber
7 yıllık yaşamı mücadele ile geçen Havin, ilk karnesini aldı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.