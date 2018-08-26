İzmir'de okul müdürüne saldırı, güvenlik kamerasında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47), öğrencilerden İ.P. (16) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına da giren ve kriminal uzmanların incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde İ.P. ile suç ortağı U.Y.'nin, cinayet öncesindeki hareketleri, İ.P.'nin elinde pompalı tüfekle okula, ardından müdürün odasına girip ateş edip, kaçmaları, koltuğunda vurulan müdür Ayhan Kökmen'in yaralı olarak yere düşme anı yer aldı

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde, üç yıldır görev yaptığı okulda, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi, gözaltına aldı. Tutuklanan sanıklardan öğrenciler İ.P. arkadaşı U.Y. ile U.Y.'nin azmettirici olmakla suçlanan babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, ayrıca C.A. ve Y.O. isimli öğrenciler hakkında da yardım ve yataklık suçlamasıyla dava açıldı.

'CANINIZI SIKAN VARSA VURUN GİTSİN'

Azmettirici olmakla suçlanan B.Y.'nin, olaydan önce uyuşturucu ile birlikte ağır psikiyatri ilaçları alan İ.P. ve oğlu U.Y.'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Ne olacak size, ben arkanızdayım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada" dediği öne sürüldü. B.Y.'nin yine oğlunun okuldan uzaklaştırılmasından sonra yanına gittiği Müdür Kökmen'e, "Benim oğlum yanlış yapmaz, ne yapmışsa doğru yapmıştır. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Silahla tehdit şeklinde bir olay yok. Silah da yok, tüfek de yok" dediği ifade edildi.

DEHŞETİN GÖRÜNTÜSÜ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edilen sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. ile yardım ve yataklıkla suçlanan diğer öğrenciler C.A. ve Y.O'ya ait, olay günü kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına da giren ve kriminal uzmanların incelediği görüntülerde, İ.P. ile suç ortağı U.Y.'nin, cinayet öncesindeki okul önündeki hareketleri, C.A. ile Y.O.'nun yanlarına gidip gelmeleri yer aldı. Görüntülerin devamında da İ.P.'nin elinde pompalı tüfekle okul bahçesine girdikten sonra koşarak içeriye girdiği, bu anlarda öğrencilerin de büyük panik yaşayıp kaçıştıkları görüldü. Görüntülerin devamında da odasının kapısı açılan okul müdürüne, İ.P.'nin ateş etmesi, koltuğunda oturan Ayhan Kökmen'in yere düşmesi yer aldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntülerde, iki sanık öğrencinin motosikletle ve yaya olarak kaçtıkları görüldü.