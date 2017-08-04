İzmir'de okul servisi ücretleri belli oldu! Velilere bir de uyarı var!

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, İzmir'deki okul servis ücretlerine ilişkin, velilerin belirlenen ücret tarifesinin üzerinden herhangi bir ücret ödememesini istedi

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul servisçileri olarak kullandıkları temel malzemenin akaryakıt ve araçlar olduğunu belirtti.



Okul servis ücretlerinin 2017/2018 eğitim-öğretim yılı için yeniden düzenlendiğine işaret eden Bostancı, "Biz yüzde 18'lik bir fiyat ayarlaması yaptık. Bildiğiniz gibi sigorta ücretleri 700 ile bin lira arasında değişiyordu. Şimdi 5 bin liraya kadar çıkıyor. Akaryakıta yüzde 22, araçlara yüzde 25 zam geliyorsa, bizim yeni fiyatlarımıza zam değil ayarlama denir." ifadelerini kullandı.



Yeni ücretler



Yeni fiyat ayarlamasına ilişkin bilgiler aktaran Bostancı, şunları kaydetti:



"Yıllık bin 170 lira olan 0-3 kilometre arası ücretin bin 395 liraya, bin 440 lira olan 0-6 kilometre arası ücretin bin 710 liraya, 0-10 kilometre arası ücretin bin 530 liradan bin 800 liraya 0-20 kilometre arası ücretin de 2 bin 160 liradan 2 bin 565 liraya yükseldi. 0-25 kilometre için 2 bin 880 lira, 0-30 kilometre için 3 bin 105 lira, 0-35 kilometre için 3 bin 285 lira ve 0-40 kilometrede 3 bin 519 lira alınacak. Ayrıca 40 kilometreyi aşan her kilometreye ise 0,60 lira eklenecek. Rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edilecek."





"Veliler belirlenen fiyatlarının üzerinde ödeme yapmasınlar"



Özel okullardaki servis ücretlerinin oda olarak belirlenen ücretlerden yaklaşık yüzde 30 daha fazla olduğunu ileri süren Bostancı, "Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de okul servis araçları, hizmet yönetmeliği çerçevesinde yapılıyor. Ayrıca İzmir'de 2004 yılında çıkarılan İzmir'deki okullarda öğrenci taşıma yönergesi var. Bu yönergede kiralık araç kullanılamayacağı ve ihale yapılamayacağı açık ve net bir şekilde yazıyor. Ancak maalesef kapalı kapılar arkasında paylaşımlar ve ihaleler yapılıyor. Ben öğrenci velilerini uyarmak istiyorum. Ücret tarifesinin üzerinde fiyat ödemesinler. Bizim açıkladığımız fiyatlar tavan fiyatlardır." ifadelerini kullandı.