İzmir'de okullar tatil mi? İşte valiliğin açıklaması

İzmir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Konuyla ilgili açıklama geldi

İzmir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik açıklamasında aşırı don ve buzlanma nedeniyle okulları 1 gün tatil ettiğini açıkladı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime çarşamba günü ara verildi.



Kararın tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi.