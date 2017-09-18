İzmir'de okulun ilk günü trafiğe havadan denetim!

İzmir Emniyet Müdürlüğü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk gününde trafikte yaşanabilecek olumsuzluğu gidermek amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirdi

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın nezaretindeki denetimde kent içindeki trafik akışı kontrol edildi.



İzmir Adnan Menderes Havalimanında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü’nden kalkan polis helikopterine İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şamil Özsagulu'yla binen Aşkın, yaklaşık 3 saat süren havadan denetimle trafiğin kontrolünü sağladı.



Denetim sırasında kent trafiğine ilişkin bilgiler veren Aşkın, okulların açıldığı ilk gün olmasına rağmen alınan önlemler sayesinde kent genelinde ciddi bir trafik yoğunluğunun yaşanmadığını gözlemlediklerini söyledi.



Rutin kent trafiğine bugün itibariyle okul servislerinin de eklendiğine işaret eden Aşkın, "Ekiplerimiz, görevlerinin başında. Şu anda kent genelinde durmuş bir trafiğimiz yok. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Bayraklı tünelleri, Karşıyaka çıkışı, Girne Bulvarı civarı ve Sahil Bulvarında bir yoğunluk gördük." dedi.





Aşkın, birkaç gün içinde trafiğin daha kontrol edilebilir hale geleceğini ve normal seyrine döneceğini ifade etti.



Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerindeki görevli personel sayısını artırmayı planladıklarını aktaran Aşkın, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın okul giriş ve çıkışlarında güvenli bir trafik ortamı içerisinde hareket edebilmeleri ve servislerinde güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla, tüm berimlerimizle yoğun çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.



"Kötü niyetli kişilere göz açtırmayacağız"

Okul servislerine sivil polis denetimi

Aşkın, emniyetin, sadece öğrencilerin okullarına ulaşımı için tedbir almadıklarını çocukların korunmasına yönelik ilave güvenlik önlemleri aldıklarını belirterek okul önlerinde uyuşturucu satıcıları ile öğrencilere zarar verebilecek kötü niyetli kişilere göz açtırmayacaklarını vurguladı.Her okulda resmi ve sivil ekiplerin görev yapacağını kaydeden Aşkın, riskli olduğunu belirledikleri okullarda ise üst düzey güvenlik tedbiri aldıklarını vurguladı.Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün de öğrencilerin güvenli ulaşımı için bir dizi tedbir aldığı bildirildi.Alınan tedbirler kapsamında okul servislerinin daha sıkı denetleneceği kaydedilirken denetimlerde özel oluşturulacak sivil ekipler de görev yapacak.Sivil denetim ekipleri kural ihlali yaptığı tespit edilen servisler ile korsan okul servisleri üzerinde etkin denetimler yapacak.Belirlenen kritik noktadaki 32 okul önünde de trafik polisleri görev yaparak öğrencilerin güvenli şekilde okullarına giriş ve çıkışlarını sağlayacak.Servis şoförlerinin ve yetişkin olmayan yolculardan sorumlu rehber personelin daha bilgili ve dikkatli olmaları yönünde de denetimler yapılacak.