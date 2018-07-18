İzmir'de orman yakınında yangın

İzmir'in Bayındır ilçesinde, yol kenarında başlayan yangın, orman sınırına yayıldı. İhbarla bölgeye gelen orman ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor

Bayındır'ın kırsal Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında, dün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin bölgedeki orman sınırına yayılması, paniğe yol açtı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yangına 3 helikopter ile havadan, 8 arazöz ve 3 dozer ile karadan müdahale edilmeye başlandı.

YANGIN ORMANA SIÇRADI

İzmir'in Bayındır ilçesinde yol kenarında başlayan yangın, sınırı aşıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgede 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 3 dozer ile ekipler alevlere müdahale ediyor. Geçen yıl aynı bölgede yangın çıkmış, yaklaşık 1000 hektarlık tarım arazisi ve orman zarar görmüştü.

25 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI

Bölgeye İzmir, Çanakkale, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir'den destek ekipleri sevk edildi. Yangına 10 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz ve 10 dozer ile müdahale edilirken, havanın kararması nedeniyle alevlere havadan yapılan müdahale durduruldu. Yangında dün saat 21.00'a kadar 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.