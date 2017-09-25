İzmir'de ormanlık alan moloz doldu!

Buca'da ormanlık alana kaçak döküm yapılmaya devam ediliyor. Buca Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Erhan Şen, 'Kaynaklar'da moloz dökmek için ayrılan bölge doldu ve kapatıldı. Ancak burayı alışkanlık haline getiren nakliyeciler, yasak alanlara moloz dökmeye devam ediyorlar' dedi

İzmir'de ormanlık alan moloz doldu!
Zeynep Kaya- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin moloz dökmek için tesis ettiği alanları kullanmayan nakliyeciler, ormanlık alanları yok ediyor.  Buca'nın ormanlık alanlarına her gün kamyonlarla moloz dökülüyor. Nakliyeciler, 'Çöp ve Moloz Dökmek Yasaktır' levhalarına aldırış etmiyor. Belediyenin moloz dökme alanları tahsis etmesine rağmen, para vermemek için yasak alana kamyonlarla boşaltılan molozlar ormana zarar verdiği gibi görüntü kirliliğinin oluşmasına da neden oluyor. Belediyenin yasak levhasına rağmen önlem almaması ise vatandaşlarda şaşkınlığa yol açıyor. Vatandaşlar, bu tür kontrol ve denetimden uzak alanların sadece levhalarla değil, daha sağlıklı bir denetim sistemi ile korunmasını istiyor.  
 

Cezası 3.800 liradan başlıyor


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Buca Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Erhan Şen, 'Kaymakamlık ve valilik tarafından bu alanlara moloz dökülmemesi için yazılar gönderiliyor. Jandarma, zabıta ve işçilerimiz tarafından moloz dökenlerin görülmesi dahilinde cezai işlem uyguluyoruz. Bu alanlara moloz ve çöp dökülmesi yasak ve cezası 3.800 liradan başlıyor. Jandarmamız oralarda sık sık nöbet tutuyor. Çiftçi Malları Koruma Meclisinin çevreye duyarlı bekçileri de ormanlık alanları korumak için bekliyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uydudan takip sistemi var. Ancak nakliyecilere sadece döktükleri esnada cezai işlem uygulanabiliyor. Örneğin dökerken yakalanmazlarsa, kamyon içinde oturmaları bile cezai işleme yetki vermiyor' dedi.

Erhan Şen, Kaynaklar Bölgesi Gökdere sınırındaki moloz dökme alanlarının dolduğu için kapatıldığını belirterek, 'Oraya dökmeyi alışkanlık haline getiren nakliyeciler, bu kez de ormanlık alana dökmeye başladı ve ne yazık ki bu durumu alışkanlık haline getirdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi, moloz dökme alanı olarak Bornova Pınarbaşı bölgesinde yer tayin etti' dedi. Buca Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından edinilen bilgiye göre ise moloz ve çöp alanı olarak ayrılmış bölgelere atık atma bedelinin ton başına 17 TL olduğu belirtildi.
 
Etiketler; #kaynaklar #buca #moloz #izmir
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