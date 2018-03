İzmir'de otobüslere de 'gittiğin kadar öde' sistemi geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İZBAN'daki “Gittiğin kadar öde” uygulamasını 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren pilot bölge olarak seçilen Seferihisar'da başlatıyor. Yeni uygulama sayesinde kısa mesafe yolculuk yapanlar, gitmedikleri mesafenin ücretini geri alarak "daha uygun fiyatlı" yolculuk yapmış olacak. Vatandaşlar ilk 15 km için 2,50 TL. sonraki her km için ise 10 Kuruş ödeyecek

Toplu taşımanın cazibesini arttırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ilçe tarifesinin uygulandığı uzun mesafeli hatlarda yeni bir sisteme geçiyor. İlk etapta 985 No'lu Seferihisar-Üçkuyular İskele hattındaki yolcuların gittiği kadar ücret ödeyeceği ve kısa mesafe yolculuk yapanların daha az ucuza seyahat edebileceği sistem 2 Nisan Pazartesi günü devreye giriyor. Mevcut durumda ilçe tarifesinin geçerli olduğu ve 5 liralık ücret kesilen binişlerde yeni sistemle birlikte gidilmeyen mesafenin ücreti yolculara iade edilecek. Böylece kısa mesafeli yolculuk yapanlar "daha ucuza" gitmiş olacak.





Sistem nasıl çalışacak?



Otobüse binilen duraktan son durağa kadar belirlenen ulaşım ücreti, İzmirim Kart içindeki bakiyeden bloke edilecek. Otobüsten inerken iniş kapılarında bulunan iade makinesinde kart okutularak blokaj kaldırılacak. Sistem, biniş yapılan durak ile iniş yapılan durak arasındaki mesafeye göre ödenecek miktarı hesaplayacak, kalan miktarı karta iade edecek. Kartın inişte okutulmaması durumunda yolcunun son durakta indiği kabul edilecek ve karta herhangi bir iade yapılmayacak. İade makineleri sadece iniş kapıları açıkken aktif halde olacak, otobüs hareket halindeyken yolcuların blokaj kaldırma işlemi yapmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca sefer sırasında otobüs içinde görevli denetim personeli, kartlarda blokaj kontrolü yapacak. B lokajını kaldırmasına rağmen araçtan inmeyen yolcuların kartları kullanıma kapatılacak.



Hattın tamamında yapılacak yolculuğun tam bilet için 5.37 TL olarak kalacağı 985 No'lu Üçkuyular İskele-Seferihisar hattının ücret tarifesi şu şekilde uygulanacak:



Tam tarife:İlk 15 km için 2,50 TL. sonraki her km için 0,10 TL



Öğrenci/60 yaş tarifesi: İlk 15 km için 1,44 TL. sonraki her km için 0,05 TL



Öğretmen tarifesi: İlk 15 km için 1,92 TL. sonraki her km için 0,07 TL











Sığacık'a otobüs müjdesi



ESHOT Genel Müdürlüğü, 985 no'lu hattın konulması nedeniyle, 2 Nisan tarihinden itibaren 730 nolu hattı iptal edecek. Aynı tarihte 640 Seferihisar-Sığacık hattı ile tüm gün Sığacık bölgesine ulaşım hizmeti sağlanmaya başlanacak. Açılacak bu yeni hat ile turistik merkezlerden biri olan Sığacık’ın daha da canlandırılması hedefleniyor.



640 No'lu Seferihisar-Sığacık hattının ücret tarifesi ise şöyle:



Tam tarife: 2,00 TL



Öğrenci/60 aş tarifesi: 1,15 TL

Öğretmen tarifesi:1,54 TL