İzmir'de otomobillerin camlarını kırıp hırsızlık yapan kişi yakalandı!

İzmir'in, sahil ilçelerinde otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yaptığı öne sürülen 39 yaşındaki F.V. jandarmanın düzenlediği operasyonda, çaldığı 8 cep telefonu ve 4 bin lirayla yakalandı. F.V.'nin otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapması güvenlik kameraları ile kaydedildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde sahil ilçelerinde otomobillerin camlarının kırılması sonucu yapılan hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yapan zanlının kullandığı kiralık otomobil belirlendi. Otomobilin plakası üzerinden araştırma yapan ekipler, şüphelinin Buca ilçesinde bulunduğunu saptadı. Adrese düzenlenen baskında F.V. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 4 bin lira, altın yüzük ve çok sayıda kredi kartı bulundu. Önce suçsuz olduğunu öne süren F.V.'nin güvenlik kamerası kayıtlarının kendisine izletirilmesi ve kullandığı otomobilin GPS kayıtlarının olay yeri zamanıyla uyuşması üzerine suçunu kabul ettiği ifade edildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



F.V.'nin yaptığı belirtilen hırsızlık, bir işyerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde F.V.'nin otomobille olay yerine gelip, park halindeki başka bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.