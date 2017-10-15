İzmir'de özel hastanenin temel kazısı sırasında yol çöktü

İzmir'in Çiğli ilçesinde inşaat halindeki özel hastanenin temel kazısı sırasında yolun çökmesi sonucu hasar gören 28 daire boşaltıldı

Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki 8781 Sokak'ta 12 Ekim'de meydana gelen çökmenin ardından duvarlarında çatlaklar oluşan 7 apartmandaki 28 daire için tahliye kararı verildi.



Tahliye edilen apartman sakinlerinin çoğu, kentteki yakınlarının yanına yerleşti.



Yetkililer hakkında suç duyurusu



Mahalle sakinlerinden Hikmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi evinin de özel hastane inşaatı nedeniyle zarar gördüğünü ancak tahliye edilmediğini belirterek, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



Çöken yola ve evlerin zarar görmesine rağmen inşaatın hala mühürlenmediğini anlatan Kara, çevre sakinlerinin evlerine korkarak girdiklerini dile getirdi.



Kara, 3 ay önce dilekçe yazmalarına rağmen yetkililerin önlem almadığını savunarak, "Cuma günü hastane, hastaneyi yapanlar ve denetçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Binamın zarar görmesinin önlemmesini istedim." diye konuştu.



Vatandaşlar ilgisizlikten şikayetçi



Evindeki çatlaklara rağmen tahliye kararı verilmediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Enver Akyar da kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürdü.



Akyar, "Ben de yasal olarak gereken işlemleri mahkeme yoluyla çözeceğim. Avukatıma gerekli yetkileri verdim, yarından ihtibaren başvuruları yapacak. Hem belediye başkanı hem de müteahhit firma hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.



Havva Bodur da oluşan çatlaklar nedeniyle evlerine giremediklerini, Cuma gününe kadar komşularıyla oturdukları sokaklarının "hayalet sokağa" dönüştüğünü ifade etti.



Evinden tahliye edilen Mehmet Keser de iki yıl önce satın aldığı evini bu halde görünce çok üzüldügünü, ailesiyle Manisa'ya taşınmak zorunda kaldığını anlattı.



Zamanında şikayet etmesine rağmen yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini ileri süren Keser, şunları kaydetti:



"Yasal ve hukuki işlemleri başlattım. Avukatıma vekalet verdim, mahkeme kararıyla bilirkişi gelip hasar tespit çalışmaları yapacak, sonra dava olayına geçeceğiz. Bize şu ana kadar gelip 'Bizden dolayı bir hasar oluştu, şunu karşılayacağız.' denmedi. Hala bir şey yok."



Küçük Çiğli Mahallesi'nde inşaat halindeki özel hastanenin temel kazısı sırasında 12 Ekim'de 8781 Sokak'taki yol çökmüş, çevredeki binalarda çatlaklar oluşmuştu. Çiğli Belediyesi, çevre sakinlerinin zararlarının karşılanacağını belirterek, 7 apartmandaki 28 dairenin tahliyesine karar vermişti.





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