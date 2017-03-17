İzmir'de papaza cinsel taciz suçlaması

İzmir'in Menderes İlçesi'ne bağlı Özdere'deki bir kilesinin papazı olan İngiliz George B.'nin (72), Ukrayna uyruklu Svitlana Ö. (39) ile 6 yaşındaki biri kız diğeri erkek ikiz çocukları E.Ö., G.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 28 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı dava ertelendi.



EŞİYLE ARASI İYİ DEĞİLDİ

Eşinde ayrı, iki çocuğuyla birlikte, eskiden belde olan Özdere Mahallesi'nde yaşayan, ücret karşılığı İngilizce dersi veren Svitlana Ö., 19 Ağustos 2016 tarihinde, sahil beldelerinde bulunan Hıristiyanların dini önderliğini yapan, bir kilisenin papazı olan George B.'nin eşine, bir süreliğine çocuklarını bırakmak için Çukuraltı Mahallesi'nde bulunan evlerine gitti.Eşinin İngiltere'de olduğunu söyleyen papaz George B., genç kadını kapıda karşılayıp bir kez normal olarak sarıldı. İddiaya göre kadına bir kez daha sarılan George B., bu kez kalçalarını okşadı. Bunun üzerine Svitlana Ö. iki çocuğunu da alıp evden çıktı. George B.'nin aynı eylemi daha önce bıraktığında çocuklarına da yaptığını öğrendiğini belirten Svitlana Ö., Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.Jandarma tarafından gözaltına alınan George B., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı İlhami Başkurt, şüpheli George B. hakkında 'cinsel istismar' suçundan 28 yıl hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı.İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık George B., avukatı Hakkı Çelik ile müdahilikleri kabul edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli, annenin avukatı Seda Gürel ile çocukların avukatı Selami Akyol katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen, 11 yıldır Özdere'de yaşadığını söyleyen sanık George B., "Svitlana eşim ile iki yıldır tanışıyor. Ben kendisiyle hep mesafeli kaldım. Kendisi kiliseye iki üç kez ziyarete geldi. İngilizce ders verdiği için çocuklarını bırakacak yer bulamıyordu. Çocuklarını iki üç kez eşime bıraktı. Evimiz triplekstir. Ben üst katta kalıyordum, çocuklar ise alt katta. Ben onları hiç görmüyordum. Çocuklarla hiç yalnız kalmadım. Olay günü eşim yurt dışındaydı. Svitlana kucağında kız çocuğu ile kapıya geldi. Ben de hoşgeldiniz diyerek çocuğu kucağındayken sarıldım. Herhangi cinsellik, seks düşüncem yoktu. Kısa bir süre sonra çocukları alıp gitmek istedi. Uğurlarken bir kez daha sarıldım. Kalçalarını elleyip, dokunmadım. Bana iftira atıyor. Bu ağır bir yalandır. Çocuklarına ve kendisine karşı bir cinsel nitelikli davranışım olmamıştır" dedi. Mahkumiyet halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini söyledi.Sanığın avukatı Hakkı Çelik ise "Kendi cemaat davranışları olarak, gelen kişileri sarılarak karşılıyorlar. Herhangi cinsel bir düşüncesi olmamıştır. Oturduğu evin alt kısmı camdır, her taraftan rahatlıkla görülmekte. Çocuklar bu salonda ağırlanmıştır. Müvekkilimin çalışma odası üst kattadır. Çocuklarla hiçbir zaman yan yana gelmemiştir" dedi.Tanık olarak dinlenen ve tercüman eşliğinde ifede veren sanığın George B.'nin eşi Allison Margaret B., "Svitlana ile iki yılı aşkın bir süredir tanışıyoruz. Selçuk'ta bir arkadaşı vardır, başka arkadaşı yoktur. Kendisi ile arkadaşlık bağı kurdum. Kendisine ve çocuklarına yardımlarda bulundum. Ders vermeye veya alışverişe gideceği zaman çocuklarını evde yalnız bırakıyordu. Bunun tehlikeli olduğunu, isterse çocuklarına bakabileceğimi söyledim. Birer ay arayla üç dört kez çocukları benim evime getirdi. Torunumun oyuncakları ile oynayıp vakit geçiriyorlardı. Eşimin ofisi üst kattaydı, onun yanına hiç çıkmadılar. Yalnız kalmış değildir. Eşim ben İngiltere'deyken beni aradı, 'Svitlana'nın çocukları bırakmaya geldiğini, kucağındaki kızın ağlaması üzerine bırakmadığını ve çok telaşlı olduğunu, ona sarılarık karşıladığını ve 'Çocukları burada bırakamam' diyerek gittiğini söyledi. O akşam geç saatte Svitlana bana 'Çocukları George'la niye yalnız bıraktın, bu ne zaman oldu' şeklinde bir mesaj gönderdi. Ben de kendisine, 'Ne hakkında konuştuğunu bilemiyorum, çocukları George'la yalnız bırakmadım' şeklinde cevap yazdım. Ben neden eşime bu iftirayı attı bilmiyorum. Eşiyle arası iyi değildi, ondan şiddet görüyordu. Parasını çalıp Ukrayna'da ev bile almış. Tahminim devletin kendisine ve çocuklarına yaptığı yardımın kesilmesini önlemek için böyle bir iftira attığını sanıyorum" dedi.Svitlana Ö.'nün avukatı Seda Gürel ise "Tanık, müştekinin eşinden sanki para çaldığını görmüş gibi ifade verdi. Müvekkilimin eşi ile olan proplemi daha eski tarihlidir ve eşinden şiddet görmüştür. Bu olayın ardından Ukrayna'ya gittiler. Şu anda Ukrayna'dalar. Kendisi ile telefonla konuştum, bir dahaki duruşmaya gelmelerini isteyeceğim. Kendileri para verilmesini sağlamak için bunu yapmış olsalar yurt dışına çıkmazlardı, bu iddia doğru değildir" dedi.Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ile uygulanan adli kontrol şartını kaldırılmasına karar verip, dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.