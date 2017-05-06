İzmir'de pazar günü bu yollar kapalı

İzmir'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı uluslararası spor etkinliği Wings For Life World koşusu nedeniyle 7 Mayıs Pazar günü saat 13:00'dan itibaren parkur içindeki caddeler “yarış süresi boyunca” trafiğe kapatılacak. Omurilik felci hastalığına karşı yardım amacıyla düzenlenen koşu kapsamında, güzergah üzerindeki otobüs hatlarında da bazı düzenlemeler yapıldı.



Omurilik felci hastalığına çare bulunması amacıyla dünya çapında düzenlenen Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı İzmir’de yapılacak. Pazar günü gerçekleştirilecek koşu nedeniyle Kültürpark Lozan Kapısı’ndan başlayıp sırasıyla Liman, Altınyol, Karşıyaka bölgelerinden geçerek Menemen istikametine doğru 100 km’lik bir güzergahı kapsayan parkur üzerindeki yollar, saat 12:00 itibarıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından kademeli olarak kapatılacak. Katılımcılar Kültürpark’tan Karşıyaka’ya kadar trafiğin gidiş istikametinde, Karşıyaka-Mavişehir arası trafiğin ters istikametinden olacak şekilde koşacak.





Raylı sistem ve deniz ulaşımı öneriliyor

Bu nedenle Cemal Gürsel Caddesi’ni kullanan 126-135-136-137-197-222-258-326-430-435-487-847-853 numaralı hatlar Karşıyaka İskele yerine Bahriye Üçok’ta; Cahar Dudayev Bulvarı’nı kullanan 227-229-423-428-429-442-443-445-446-447-547-595 numaralı hatlar ise Bostanlı İskele yerine Mavişehir Aktarma Merkezi’nde son durak yapacak.Kent merkezindeki arterleri kullanan 12-63-70-80-90-121-202-251-252-253-255-581-802-811, Anadolu Caddesi’ni kullanan 77-78-125-140-147-148-200-240-335-477-543-800, Cemal Gürsel Caddesi’ni kullanan 361, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nı kullanan 149-751-777 ve 9 Eylül Caddesi’ni kullanan 750-756-850 numaralı hatların seferlerinde yaşanabilecek aksamalar nedeniyle, bu bölgedeki vatandaşların yarış süresince metro-banliyö-vapur seferlerinin kullanması öneriliyor.