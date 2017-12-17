İzmir'de pazar yeri esnafından belediyeye tepki

İZMİR Üçkuyular pazar yerinin, Balçova viyadüklerinin altına taşınmasının ardından belediye meclisinde pazarcılardan 'ilk tahsis' adı altında 2 bin 500 lira istenmesine ve parayı ödemeyenlerin pazara alınmamasına esnaf, tepki gösterdi. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Kamu olarak vergisini ödeyen ile ödemeyen esnaf arasında ayrımı yapmak zorundayız. Yasanın 'Ödeyeceksiniz' dediği vergiyi ödemeyen esnaf, pazara giremeyecek" dedi

Karabağlar ilçesinde bulunan Üçkuyular pazar yeri, geçen yıl burada başlayan AVM inşaatı nedeniyle Balçova viyadüklerinin altına taşındı. Pazarın taşınması ardından Balçova Belediye Meclisi'nce 870 esnafın tezgah açtığı yerde, esnaftan tezgah başı 2 bin 500 lira 'İlk tahsis bedeli' adı altında para istendi. Daha önceki pazar yeri için bu parayı ödediklerini belirten esnaf, belediyenin istediği paranın hukuksuz olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıdı. Pazar yeri esnafı bir araya gelerek, belediye meclisinde alınan kararın iptali için İzmir 3. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme heyeti, belediye meclisi tarafından alınan kararın iptal edilmesi yönünde karar verdi. Ancak esnaf, mahkeme kararına rağmen belediyenin kendilerinden para istemeye devam ettiğini ve ödemedikleri içinde pazara alınmadıklarını öne sürdü. Pazar yeri esnafının avukatı Necla Dulkadiroğlu Günay, mahkemenin encümen kararını iptal ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"İzmir Üçkuyular pazar yerinin buraya taşınmasının ardından esnaf başına 'ilk tahsis bedeli' adı altında 2 bin 500 lira para istendi. Tabi ki tezgah sahipleri, sattıkları ürünlerle kıt kanaat geçinen kişiler. Bu uygulamaya sonucunda esnafımız, hukuksuz olduklarını düşünerek, konuyu yargıya taşımaya karar verdiler. Biz de araştırmamızı yaparak, mahkemeye başvurduk. Mahkeme de encümen kararının iptaline karar verdi. Bu meblağın hukuksuz olduğunu, pazar yeri kurmanın belediyelerin asli görevi olduğunu açıkladı. Bu kararla pazarcılardan toplanacak olan veya toplanmış olan paranın usule aykırı olmasına rağmen hala pazara alınmayan esnafımız var. Biz bu mağduriyetin giderilmesini, mahkemenin verdiği kararın uygulanmasını istiyoruz."



Üçkuyular pazar yeri esnafından Bülent Sabırlı, 'ilk tahsis bedeli'ni ödemediği için pazara alınmadığını ileri sürerek, "Benden 2 bin 500 lira istediler. Encümen kararı iptal olmasına rağmen hukuksuzca bu parayı istiyorlar. Herkesi hukuka saygılı olmaya davet ediyoruz. Ben tezgahımı açamadım. Zararım var, zararımı kim karşılayacak" dedi.



Mehmet Sarıkaya ise daha önceki pazar yeri için bu parayı ödediklerini belirterek, "Daha önceki pazar yerinden buraya taşındık. Bu yüzden bu paranın bizden istenmesine anlam veremiyoruz. Bu belediyenin asli görevi. Ayrıca burası belediyenin yaptığı yeni bir pazar yeri değil. Belediyenin bize gösterdiği bir yer. Bize hizmet vermediniz ki para istiyorsunuz. Bu para, zaten yasal değil; kaldı ki bu para, esnaf için çok ağır" diye konuştu.



'VERGİSİNİ VERMEYEN PAZARA GİREMEYECEK'



Mahkeme kararının henüz kesinleşmediği belirtilirken, konuyla ilgili açıklama yapan Balçova Belediye Başkanı Çalkaya ise şunları söyledi:



"Üçkuyular'daki pazar yerinde arsa sahibi tahliye kararı aldırınca biz, burada pazara çıkan esnafımızdan 3 yıl işgaliye parası almadık. Başbakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Esnaf Odası tarafından pazar yerinin şu an açıldığı viyadük altına alınması ile belediye meclisimiz tüm Türkiye'de uygulandığı gibi bir sefere mahsus tahsis ücreti belirledi. Esnafımızın bir bölümü bu ücreti ödedi; ama bir bölümü de 11 aydır ödememekte direniyor. Sadece bu değil, haftalık 5 TL işgaliye harcını bile ödemiyorlar. Bunun yanında bu pazarın kura çekimlerini Pazarcılar Odası yaptı. Kurada hak kazanıp, yer alan; ama buranın tahsis ücretini ödemeden kiraya verip haksız kazanç elde eden esnaflar var. Biz kamu olarak vergisini ödeyen ile ödemeyen esnaf arasında ayrımı yapmak zorundayız. Yasanın 'Ödeyeceksiniz' dediği vergiyi ödemeyen esnaf, pazara giremeyecek" dedi.







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