İzmir'de PKK operasyonu: 40 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Zırhlı araçların da kullanıldığı operasyonda özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı, açılmayan kapılar "koçbaşı" ile kırıldı.



Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bir tabanca, bir av tüfeği, bu silahlara ait mühimmat, etkisini artırmak için metal parçalarıyla güçlendirilmiş havai fişek rampası, örgüte ait toplatma kararı bulunan yasak yayınlar, çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen objeler ve dijital materyaller ele geçirildi.



Şüphelilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 15 Şubat'ın yıl dönümünde kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduklarının tespit edildiği öğrenildi.



Zanlıların terör örgütü propagandası yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla örgüte yönelik operasyonları küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütün şehir yapılanması adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.



Bazı şüphelilerin ise geçen yıl Doğu ve Güneydoğu illerinde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara karşı "Barış Bloku" adı altında 31 Ocak 2016'da düzenlenen etkinlikte örgütün propogandasını yaptıkları, 6 Mart 2016'da da Bornova'da "kadın hakları" adı altında gerçekleştirilen izinsiz gösteride örgüt adına faaliyet gösterdikleri öne sürüldü.