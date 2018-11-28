İzmir'de PKK operasyonu: 5 kişi yakalandı

İzmir’de, eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK terör örgütü üyesi 5 kişi operasyonla yakalandı

İzmir'de PKK operasyonu: 5 kişi yakalandı
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:04

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın kuruluş yıl dönümünde kentte eylem yapma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere bu sabah özel harekat polislerinin de katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 örgüt üyesi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt adına kırsal bölgelerde de faaliyet gösterdikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #pkk #pkk gözaltı
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