İzmir'de PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de sabah saatlerinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İzmir'de PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #pkk
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