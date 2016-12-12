İzmir'de PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.
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