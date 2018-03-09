İzmir'de PKK yandaşlarına operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK'yı öven paylaşımda bulunduğu belirlenen 7 kişi, 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda yakalanarak, gözaltına alındı

İzmir'de PKK yandaşlarına operasyon: 7 gözaltı

​İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. İzmir'in Menemen, Seferihisar, Aliağa ve Selçuk ilçelerindeki 9 adrese yapılan baskınlarda, aranan A.B., A.Ö., N.A., H.K., R.Ç., M.G. ve H.S. adlı 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında, aranan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sosyal medya #pkk
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