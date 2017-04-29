İzmir'de polis 8 bin 172 kimlik sorgusu yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Huzur Türkiye -5' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'den de havadan, karadan ve denizden destek verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Huzur Türkiye -5' denetimi İzmir'in de tüm ilçelerinde yapıldı. Denetimlere 660 polis, 20 Sahil Güvenlik görevlisi, 16 jandarma katıldı, 1 helikopter havadan, 4 sahil güvenlik botu ile 4 polis botu denizden destek verdi.



Denetimlerde kent genelinde toplam 8 bin 172 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 12 kişi gözaltına alındı, hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalandı, 54 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Ekipler 2384 aracı kontrol etti, 242 araca cezai işlem yapıldı, 38 araç ise trafikten yasaklandı. Eğlence yerlerini de denetleyen polis, 307 işyerini kontrol ederken, 31 işyerine de cezai işlem uyguladı. Denetimlerde kişilere 1587 TL, araçlara 119 bin 614 ve işyerlerine 6 bin 806 TL para cezası kesildi. Araç ve çeşitli yerlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 20 fişek, 30 gram esrar, 3 gram bonzai, 29 gram Jamaika ve 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.