İzmir'de polis aracı kaza yaptı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı

İzmir'de polis aracı kaza yaptı

Tekin Aydın'ın kullandığı 35 A 75326 plakalı polis aracı, Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağı'nda, Yusuf Ekinci idaresindeki 06 BP 9125 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralan polis memurları Aydın ve Mustafa Uslan, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ekinci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışı, yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.  

 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir polis aracı kaza
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