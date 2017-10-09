İzmir'de polis, çocukları taciz eden bu sapığı arıyor!

İzmir'de polis kendisini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp, çocukları taciz eden bu kişiyi arıyor

İddiaya göre İzmir'de kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtan bir kişi, okul etrafında dolaşıyor ve çocukları taciz ediyor. Tacizlerin sık sık yaşanması ve polise şikayetlerin gitmesi üzerine, ekipler harekete geçti.



Şikayetleri değerlendiren polis ekipleri, bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonrası tacizcinin Erman A. olduğu belirlendi.



Erman A.'nın çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenilirken, bilgileri de tüm emniyet birimlerine dağıtıldı.



Bu arada tacizcinin bir apartmanın güvenlik kamerasına yakalanan görüntüleri de polisin eline geçti. Görüntülerde tacizci küçük bir kızla konuşmaya çalışıyor. Kız çocuğu kendinden kaçınca önce merdivenlere yöneliyor daha sonra da geri dönerek kızın peşine düşüyor.