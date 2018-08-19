İzmir'de polisin yaraladığı köpek tedavi altında

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisinin bacağını ısırdığını iddia ederek silahla yaraladığı köpeğin tedavisi sürüyor

İzmir'de polisin yaraladığı köpek tedavi altında
19 Ağustos 2018 Pazar 14:37

Olay, geçen hafta perşembe günü Soğukkuyu Mahallesi 1595 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için durakta otobüs bekleyen trafik polisi S.A., kendisine saldırıp, bacağını ısırdığını iddia ettiği sokak köpeğine tabancayla 2 el ateş etti. Köpek kaçarken, S.A. otobüse bindi. Olayı gören çevre sakinleri, S.A.'nın bindiği otobüse binerek, hareket etmesine izin vermedi. S.A.'ya otobüste tepki gösteren vatandaşlar, daha sonra polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Bacağından yaralanan polis memuru S.A.'ya kuduz aşısı yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra yaralı halde kaçan ve bir süre sonra bulunan köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı. Ayağından yaralanan köpeğin tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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