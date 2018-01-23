İzmir'de postacıya döner bıçaklı saldırı!

İzmir'de motosikletiyle işe çıkan posta dağıtıcısı döner bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Posta dağıtıcısı saldırı sonrası ağır yaralandı

Olay İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 30 yaşındaki posta dağıtıcısı Ömer Tuna Acar, sabah erken saatte dağıtım için motosikletiyle yola çıktı.



PTT Karabağlar Dağıtım ve Toplama Merkezine bağlı çalışan Acar, Uzundere otoban girişinden Eskiizmir Caddesi'ne doğru ilerlediği sırada bir kişi önüne çıkarak elindeki döner bıçağı ile saldırdı.



Olayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olan Acar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.



Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Acar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri de ismi Aziz Emre Y. olduğu belirlenen saldırganı yakalayarak emniyete götürdü. Saldırganın elindeki bıçağı sabah bir işyerinin camını kırarak ele geçirdiği ve elindeki döner bıçağı ile etrafa saldırdığı öğrenildi.