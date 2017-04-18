İzmir'de referandum protestosuna 19 gözaltı

Dün akşam saatlerinde Bornova Küçükpark'ta toplanan bir grup referandum sonuçlarını protesto etti. Gruba polis müdahale etti. Olayda 19 kişi gözaltına alındı.
Pazar günü yapılan referandum sonuçlarındaki şaibe iddiaları halkın tepkisine neden oldu. İzmir Bornova'da da bir grup sokağa çıkarak bu iddiaları protesto etmek istedi.
Dün akşam saatlerinde Küçükpark'ta toplanan grup slogan attı ve sonuçları protesto etti. Polis de eylem yerine geldi ve gösterinin izin olduğunu söyledi. Protestosu gruba dağılmasını söyleyen polis, eylem devam edince de biber gazlı ve TOMA'lı müdahalede bulundu.
Müdahale sonrası polis protestoculardan 19'unu gözaltına aldı.