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İzmir'de referandum protestosuna polis müdahale etti

İzmir'de referandum protestosuna polis müdahale etti

İzmir'de dün gece referandum sonuçlarının belli olmasının ardından protesto gösterisi yapan gruba polis müdahale etti ve 4 kişi gözaltına alındı.


Kentte üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Bornova'da gece yarısından sonra Küçükpark'ta toplanan kalabalık grup, tencere ve tava çalarak referandum sonuçlarını protesto etmeye başladı. Polis gösterinin izinsiz olduğu söyleyerek, 'dağılın' uyarısında bulundu, ancak protestocu grup sloganlar atarak tencere tava çalmayı sürdürdü.

Çevik Kuvvet ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Sokak aralarına kaçışan protestoculardan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #referandum
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