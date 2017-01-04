İzmir'de Reina operasyonu: 27 gözaltı

Reina saldırısını araştıran polis İzmir'de düzenlediği operasyonda 27 kişiyi gözaltına aldı

Reina saldırısı sonrası İzmir'de de bir operasyon düzenlendi. DEAŞ'lı saldırgan ile ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Kasım ayında Konya'dan İzmir'e geldikleri belirlenen kişilere operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında Kırgız ve Uygur Türk'ü olduğu belirlenen 3 aileden 27 kişiyi gözaltına aldı. Polis şimdi bu ailelerin DEAŞ'lı saldırganla işbirliği içinde olup olmadığını araştırmaya başladı.



Yılbaşı gecesi yaptığı katliamla 39 kişini öldüren ve Türkiye'yi yasa boğan saldırgan her yerde aranıyor. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Polis yaptığı araştırmada saldırganın Orta Asya kökenli olduğunu belirledi. İstanbul'da konuyla ilgili operasyonlar başlatan polis ekipleri başta Konya olmak üzere diğer kentlerde de operasyon yapmaya başladı. IŞİD'li teröristin kasım ayında eşi ve çocuklarıyla Konya'ya geldiği ve burada ev kiralayan yabancı uyruklu 3 aile ile ilişki kurduğunu tespit etti.



Katliam sonrası o ailelerle ilişki kurulduğunu saptayan polis, Konya'daki evlere baskın yaptı ancak evlerin boş olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırmalarına devam eden polis, bu kişilerin İzmir'e geldiğini belirledi. İzmir Buca'daki bazı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri burada kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişiyi gözaltına aldı.



Polis şimdi ailenin DEAŞ'lı saldırganla ilgilerinin olup olmadığını araştırıyor.



