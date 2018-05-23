İzmir'de renkli görüntüler

İzmirliler’in deniz ve yeşille buluşup keyifli vakit geçirdikleri Bayraklı sahili, yamaç paraşütü pilotlarının da en gözde yeri

Kolay ulaşımı, rüzgarın yönü ve elverişli geniş alanı nedeniyle yamaç paraşütü pilotları, Türk Hava Kurumu ve diğer kulüplerin eğitmenleri eşliğinde bu bölgede yer çalışması yapıyor. 250 kişilik sporcu grubunun yararlandığı bu alan neredeyse hiç boş kalmazken, eğitimler bazen bütün gün sürüyor. Baharın gelişi ile birlikte sporcular zaman zaman ara verip aileleri ile birlikte piknik yapıyor; baharın, yeşilin ve denizin keyfini çıkarıyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler "işte İzmir farkı" dedirtiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk 2 etabındaki tasarım çalışmalarını tamamladığı Bayraklı sahilinin son etabı Meles bölgesini kapsıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi, proje çalışmaları devam eden Bayraklı 3. etabında da çok beğenilecek bir düzenlemeye imza atması ve hem yamaç paraşütçülerini hem de piknikçileri mutlu etmesi bekleniyor.