İzmir'de saat çalan hırsıza 4 yıl hapis

İzmir'in Konak ilçesindeki bir evden, yaklaşık 750 TL değerinde saat çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki Yasin K., 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı

Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde oturan Süleyman A.'nın evinden, 17 Mart 2017 gecesi, yaklaşık 750 TL değerinde bir saat çalındı. Sabah uyandığında durumu fark eden ev sahibi Süleyman A., polise başvurup, şikayetçi oldu. Eve gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri hırsızlık şüphelisi Yasin K.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, evden çalınan saatin kutusunda bulunan jelatindeki parmak iziyle, Yasin K.'nın parmak izinin örtüştüğü belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yasin K., tutuklandı.

'ALIŞVERİŞ YAPARKEN ELİM AYNI JELATİNE DEĞMİŞ OLABİLİR'

Yasin K. hakkında 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından dava açıldı. İzmir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yasin K., "Ben Konak'ta oturuyorum. Olayın da Konak'ta meydana geldiği iddia edilmektedir. Kemeraltı Çarşısı'nda gidip alışveriş yaparken, elim aynı jelatine değmiş olabilir. Parmak izim de bundan dolayı çıkmış olabilir. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Kararını açıklayan hakim, Yasin K.'ya hırsızlık suçundan 5 yıl, konut dokunulmazlığını ihlalden 6 ay ve mala zarar verme suçundan da 4 ay 10 gün olmak üzere toplamda 5 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verdi. Yasin K.'nın cezası, duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 4 yıl 10 ay 10 güne indirildi.