İzmir'de şahane bayram

Büyükşehir Belediyesi’nin bir haftaya yaydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri, herkese “İzmir’de bayram işte böyle kutlanır” dedirtti. İzmirli 18 Rock grubunun çalıp çocukların eşlik ettiği Barış Manço şarkıları, İzmir'i inletti

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir’de 7 günlük çok özel etkinliklerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu oyun parkurları ve atölyeler ile birbirinden renkli konserler ve animasyon gösterileri, Kültürpark’ı adeta bayram yerine çevirdi. Kent Kütüphanesi'nde 'Muzaffer İzgü Çocuk Şenliği", Beydağ’dan Çeşme’ye kadar 19 ilçede de köy şenlikleri düzenlendi.

Eğlenceye doyuldu

İzmirli çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle eğlenceye doydu.

Kültürpark Fuar Alanı’nda kurulan özel oyun parkurlarında kaydırak, şişme dart-frizbi, halka geçirme, canlı langırt, şişme zıpzıp, kombo oyun parkı, gladyatör ve sumo güreşi oyunları yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans, Ritim ve Bale Grubu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahalle Orkestrası ile Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi İşaret Dili Topluluğu Engelsiz Koro konser ve gösterilerinin yanı sıra, “İzmir’in Çocukları” adıyla bir araya gelen İzmirli 18 Rock grubunun seslendirdiği Barış Manço şarkıları, şenliğe ayrı bir renk kattı. Animasyon gösterilerinin de yer aldığı şenlikte keşfetmeye meraklı çocuklar için Bilim TIR'ı etkinlikleri de yer aldı. Aracı ziyaret eden çocuklar burada insan iskeleti, DNA modeli, plazma küresi, periskop, çubuk mıknatıs, çarklar ve diskler, çoklu radyometre ve hareketli dinazorı görme ve inceleme fırsatı buldu. Evrenin sırlarını merak eden çocuklar için ise Uzay Çadırı kuruldu.

Şenlikte çocukların ilgisini çeken etkinliklerden biri de çocuk atölyeleri. Atölyelere katılan çocuklar, sanal gerçeklik ile Fruit Ninja Oyunu oynadı, sanal gerçeklik ve pedallı bisiklet ile doğa içinde bisiklet yarışına katılan ve yine sanal simülatör ile okçuluk, uçuş, rollercoester deneyimi yaşadı. Meyve Pili, 12 D Sinema Gösterimi, Sıvı Transfer, Görüntü, Duman, Yerküre, Taş Küre, Dijital Mikroskop, Makey Makey ve Fosil Sergisi atölyeleri de çocuklar tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Etkinliklerde çocuklara pop-corn, pamuk şeker, kağıt helva, dondurm a ve macun ikramı yapıldı; çocuklar kelimenin tam anlamıyla “bayram” etti.

Gelecek çocuklara emanet

Rock grupları öncesinde Kültürpark’taki binlerce çocuk ve gence seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Dünyada hiçbir lider, çocuklara bayram ilan etmemiştir. Sadece Mustafa Kemal Atatürk, ulusun, meclisin, demokrasinin doğuşunu çocuklara yani gençliğe emanet etmiştir. Hepimiz Ata'mızın izinde yürüyüp ona layık olmaya çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti’ni, devrimlerini ve eserlerini ilelebet korumak zorundayız. Ne mutlu 98 yıldır süren Atatürk’ün iktidarına..” dedi.

Kültürpark’ta akşama kadar süren etkinliklere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da katıldı. Türkegül Kocaoğlu, “Dünyanın en güzel bayramını kutluyorum ve diyorum ki, güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler” şeklinde konuştu.