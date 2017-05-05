İzmir'de sahili bisikletli polisler koruyacak

İzmir'de, yaz aylarında vatandaşların serin olması nedeniyle tercih ettiği gecenin ilerleyen saatlerine kadar dolu olan Kordon ve sahil şeridi için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, yeni bir uygulama hayata geçirildi. Martı adı verilen bisikletli polisler, vatandaşların yoğun olduğu bu bölgelerde, asayiş olaylarından trafiğin düzenlenmesine kadar her olumsuzluğa anında müdahale edecek, gerekirse cezai uygulama da yapacak

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne atandıktan sonra özellikle asayiş ve uyuşturucuyla mücadele konularında önemli başarılar elde eden, uygulamalar başlatan Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, bir bir uygulama yapıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bisiklet tutkunu 6'sı kadın toplam 12 polis, seçildi. Gerekli eğitimlerini tamamlayan bu polislerden oluşturulan time 'Martı' adı verildi. Martılar, özellikle yaklaşan yaz mevsiminde vatandaşların yoğun olarak kullandığı, sohbet ettiği, spor yaptığı Kordon ve sahil şeridinde görev yapacak.



Bisikletli Martı polisleri, bu bölgelerde, asayiş olaylarından trafiğin düzenlenmesine kadar her olumsuzluğa anında müdahale edecek, gerekirse cezai uygulama da yapacak. Günlük 8 saat çalışacak olan polisler, hafta içi saat 24.00, hafta sonları ise saat 01.00'e kadar hizmetlerini sürdürecekleri açıklandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ İLK GÖREV EMRİNİ VERDİ

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, martıların göreve başlamaları için düzenlenen törende martı polislerini tek tek kutladı, insanların can ve mal güvenliklerinin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak "Motorlu araçlarımız insanları rahatsız edebiliyordu, ama martılarla bu sorunu da aşmış olduk. Ben göreve geldiğim zaman yürüyen polis olacak demiştim.



Aşkın daha sonra bisikletli polislere göreve başlama talimatı verdi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, martıların göreve başlamaları için düzenlenen törende martı polislerini tek tek kutladı, insanların can ve mal güvenliklerinin korunmasının önemli olduğunu vurgulayarak "Motorlu araçlarımız insanları rahatsız edebiliyordu, ama martılarla bu sorunu da aşmış olduk. Ben göreve geldiğim zaman yürüyen polis olacak demiştim. Bisikletli polis lerimiz de bu düşüncenin bir parçası" dedi.Aşkın daha sonra bisikletli polislere göreve başlama talimatı verdi.

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