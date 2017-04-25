İzmir'de sahte içki 2 can daha aldı

İzmir'de sahte içki yine can aldı. 4 kişi sahte içki içtikleri için hastaneye kaldırılmıştı. Metin alkol zehirlenmesi şüphesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Mehmet Taktakoğlu ile 57 yaşındaki Hasan Evren, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Hastanede tedavisine devam edilen 65 yaşındaki Mehmet Yakut'un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir kişi de tedavisinin ardından taburcu edildi.



Alkol zehirlenmesi ile hastaneye kaldırılan kişilerin olması üzerine emniyet de harekete geçmişti. Sahte rakı ürettiği belirlenen Veysel G.'nin evine baskın düzenleyen polis evde sahte rakı üretiminde kullanılan materyaller bulmuştu. Veysel G., gözaltına alınarak polis merkezine götürülmüştü. Veysel G.'den sonra eşinin de gözaltına alındığı bilgisi geldi.



Geçtiğimiz günlerde yine İzmir'de sahte içki vakaları görülmüş ve ölümlere neden olmuştu.





