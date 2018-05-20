İzmir'de Sattas, Ceza ve Can Bonomo konseri

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı

İzmir'de Sattas, Ceza ve Can Bonomo konseri
20 Mayıs 2018 Pazar 11:45

Gündoğdu Meydanı’na akan 10 binlerce İzmirli hep bir ağızdan 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı söyledi. Havai fişek ve ışık gösterilerinde unutulmaz görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin ilk Reggae grubu olan Sattas, Türkçe rap'in uluslararası sahnedeki sesi Ceza ve pop-rock tarzını kendine has yorumlayan Can Bonomo'nun konseri beğeni topladı. İzmir'de 19 Mayıs coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.


Kaynak: DHA
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