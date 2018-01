İzmir'de Savaşa 'Dur' diyen tasarım

IF Wedding Fashion İzmir'de sergilemek üzere keçeden özel olarak hazırladığı gelinliğini katılımcıların beğenisine sunduğunu belirten tasarımcı Jeyan Gedik, '81 ülkenin keçeden özel olarak yapılan bayrakları ile barış güvercinlerinin yer aldığı bu gelinliği dünyadaki savaşa dur demek için hazırladım' dedi



Dünya barışı için organik gelinlik

Çevreci olmalıyız

- 2009 yılında gerçekleşen 3'üncü IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nın kapanış defilesini 'Whisper of The Aegean Goddess' (Ege Tanrıçalarının Fısıltısı) adlı koleksiyonuyla yapan Jeyan Gedik, '2009'da Ortadoğu'da önce Irak ardından da Gazze'de yaşanan saldırıları kınamak ve barış çağrısında bulunmak amacıyla farklı bir gelinlik tasarlamıştım. Orada da dünyada olan savaş, dikkat çekmek istediğim noktaydı. Tasarladığım gelinlin etrafında ise yanık danteller ve alevleri simgeleyen tüller vardı' dedi.2018 IF Wedding Fashion'da 'Dünya Barışı'na dikkat çekmek istediği için tasarladığı gelinlikte 81 ülkenin bayrağını kullandığını belirten Gedik, 'Daha önce katılımcı firmaların kaynaklarını kullanacağım bir tasarım yapmak istiyordum. Sonra gelinliğe uyarlama fikri mantıklı geldi. 81 ülkenin bayrağını gelinliğin gövde kısmında yani bütünleştirici bölgede kullandım. Gelinlik tamamen Denizli pamuğundan üretildi. Bayraklarını da doğal keçeden özel olarak yaptırdık. Bayrakları bölgelere doğru ayırmaya başladım. Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu, petrol ülkeleri, Kuzey Afrika, Amerika ve Avrupa derken bölgeler oluştu. Bunu yaparken aklıma savaşlar geldi. Ölen masum çocuklar geldi. Bu yüzden barış güvercinlerini kullandım. Dünyada sorunlu olan ülkelerin bayraklarını güvercinlerin ağzına yerleştirdim. İsrail, Suriye ve Filistin'i sağ kola koydum. Bütün Dünya'ya barış diledim. Sadece insanla değil doğa ile de barış içinde olmak gerekiyor. Bakış açımızı bu şekilde değiştirerek geliştirebiliriz. Gelinliğin kumaşını doğal kullanarak doğayla barışık olmayı, güvercinlerin ağızlarında zeytin dallarını kullanarak dünyada barışı diledim' diye konuştu.Bu yıl hazırladığı koleksiyona 'Natura' adını verdiğini ve bu koleksiyonunda da insanların artık doğal olana yani doğaya yönelmesine dikkat çekmek olduğunu belirten Gedik, şöyle devam etti: İnsanlar günümüzde organik beslenmeye yöneldi. Günlük casual kıyafetlerde doğal ve tenin nefes almasını sağlayan kumaşlar tercih edilmeye başlandı. Bunu bizim mesleğimizde yapmak ise çok zor. İşte aslında çok zor olanı yapmaya çalışıyorum. Doğal kumaşları gelinlikte kullanıyorum. Çevre dostu gelinler bu tarz organik kumaşları tercih ediyor. Özellikle teninin rahat etmesini nefes almasını isteyen gelinler, terlememek adına ya da tamamen çevreci bakış açısıyla bakıyor. Bu sene ki koleksiyonumdaki ana tema da o nedenle bu. Doğal malzeme, doğal astar, pamuklu danteller, liyosel ve bambu kumaşlar kullanıyorum. Dünyada doğal olana karşı bir yönelim var ancak Türkiye'de bu süreç çok yavaş ilerliyor. Öncülük etmek gerekiyor.