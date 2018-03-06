İzmir'de şehit polise veda...

Şehit polis Mehmet Çelik için İzmir Valiliği önünde düzenlenen törende hüzün ve gözyaşı vardı

İzmir’in Bornova ilçesinde Genel Bilgi Tarama sorgusu yaptığı asker kaçağı zanlı tarafından bıçaklanarak öldürülen şehit polis Mehmet Çelik için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.



Şehit polisin eşi Aysun Çelik, çocukları Melike (15), Emir (5), babası Ahmet Çelik, annesi Elif Çelik ve kardeşi Levent Çelik’in yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Galip Mendi, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ve vatandaşların hazır bulunduğu törende, sık sık "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.



Şehit polis Mehmet Çelik'in cenazesi, Bornova Hacı Neriman Beşer Camisi’nde kılınan ikindi namazını müteakip Bornova Polis Şehitliği’ne defnedilecek.



