İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzininin darbedilmesi olayına ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya biri tutuklu 2 sanık, cami müezzini Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.



Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk, sanıklara terör örgütü üyesi olmak suçlamasından en yüksek cezanın verilmesini talep etti.



Sanıkların terör örgütü üyesi olduğunu düşündüğünü belirten Arıtürk, tutuksuz yargılanan 2 kişinin tutuklanmalarını talep etti.



Suçlamaları reddeden sanık Adil C. ise darbecilerin yanında yer almadığını savundu.



Sanık Pınar D, FETÖ'cü, darbeci ya da darbe sevici olmadıklarını iddia ederek, "Davanın medyatik olması nedeniyle hayatımız karardı. İşimi bile kaybettim. Evlere temizliğe giderek ve pazarcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Davaya ilişkin basın yasağı getirilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların tutuklanma talebinin reddine, Almanya'da bulunan sanık İlknur F. hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamına karar verdi.



Duruşma ertelendi.



Basın açıklaması



Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan avukat Arıtürk, sanıkların duruşmada mesnetsiz iddialarda, hakaret, karalama ve ithamlarda bulunduğunu vurguladı.



Müvekkili Kuzgun'un Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla darbeye karşı okunan sela nedeniyle darbedildiğini, görevli olduğu camisinin camlarının kırıldığını anlatan Arıtürk, şöyle konuştu:



"Sanıklar bizimle ilgili birtakım iftiralarda bulunarak, bazı beyan ve isnatlarıyla ilgili mahkemede verdikleri ifadelere ilişkin gerekli hukuki işlemleri yapacağız. Biz bu işin sonuna kadar takipçisiyiz ve en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Kamuoyu şunu bilmelidir, bu bir örnek davadır. 81 ilde görevini yerine getirmeye çalışan imam ve müezzinlere saldırı, darp oldu. Bu örnek ve temsil bir karar olacaktır. Bu örnek karar olan kısmında da mahkemenin en adil bir şekilde karar vereceğine dair umudumuz, adalete olan güvencimiz ve inancımız tamdır."



Müvekkilinin bu olaylardan etkilendiğini, yıllarca görev yaptığı camiden ayrılmak zorunda kaldığını kaydeden Arıtürk, mahkemenin bu hususları göz önünde bulundurmasını istedi.



Avukat Nurullah Karataş ise bu ülkede darbe yanlılarının hiçbir şekilde başarılı olamayacağını ifade ederek, ülkede her zaman milli iradenin egemen olacağını, vatanın birlik ve beraberliğinin esas alınacağını söyledi.



Olay



Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede olayı gerçekleştirdiği belirlenen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur F'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti.

