İzmir'de seyir halindeki otobüs yandı

İzmir'de seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsü seferini tamamladıktan sonra park edilmek üzere Çiğli'deki ESHOT garajına giderken Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında alev aldı.
Alevleri fark eden ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu. Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.