İzmir'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan 32 yaşındaki Aydın S., yanına yaklaşan bir başka otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı

İzmir'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
20 Eylül 2018 Perşembe 10:08

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın S. 35 KE 4619 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, başka bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda yaralanan Aydın S., otomobiliyle kaçmaya çalışırken hayvan ağılına çarptı. Saldırıyı gerçekleştiren diğer otomobil ise olay yerinde uzaklaştı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Aydın S.'yi ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aydın S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #otomobil #seyir halinde #silahlı saldırı #silah #buca
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