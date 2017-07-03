İzmir'de sıcak hava yüzünden meydanlar boş kaldı!

Tüm Türkiye'de etkili olan Afrika sıcakları İzmirlilere de zor anlar yaşatıyor

Afrika sıcakları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bu sıcaklardan İzmir'de nasibini aldı. Aşırı sıcakların yanı sıra bir de nemle uğraşmak zorunda kalan İzmirli nefes almakta bile zorlandı. Özellikle öğle saatlerinde caddeler bomboş olurken, akşam saatlerinde ise vatandaşlar biraz olsun serinlemek adına kendisini deniz kenarına attı.



40 dereceyi geçen sıcakların etkisi ile çocuklar da serinlemek için yine kendilerini tehlikeli süs havuzlarına attılar.



Hayvanlar da sıcaktan bunalırken, bazı hayvanlar bile daha fazla dayanamayıp kendisini sulara bıraktı.







Balık avlamak için denize açılan balıkçılar da sıcaktan korunmak için kendilerine şemsiye açtı. Bazı vatandaşların ise tişörtünü çıkartıp başına bağladığı görüldü.





40 derecenin üzerindeki sıcaklar ise İzmir'i bugünden itibaren terk ediyor. Bugün en yüksek hava sıcaklığının 37 derece olması bekleniyor. Salı günü ise sıcaklak 32 dereceye kadar düşecek.

