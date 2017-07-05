İzmir'de sıcaklar klima satışını 5 kat artırdı!

İzmir'de son günlerde etkili olan aşırı sıcak hava klima ve vantilatör satışlarını artırdı. Servisler ürünün montajı için ancak 20 gün sonrasına randevu vermeye başladı

İzmir'de sıcaklık geçtiğimiz günlerde 45 derecelere kadar yükseldi. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar ise çareyi klima ve vantilatör almakta buldu. Son bir haftada klima ve vantilatör satışlarında aşırı artış yaşandığı kaydedildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Ticaret Odası Beyaz Eşya Komisyon Üyesi Metin Aztekin, klima ve vantilatörün yok sattığını ve montajlar için ise servislerin 15-20 gün sonrasına randevu verebildiklerini söyledi. Bir servis ekibinin günde 4-5 klima takabildiğini belirten Aztekin, klimanın yerinin açılmasının ve tesisatın kurulmasının zaman aldığını bu yüzden de randevu tarihlerinin uzadığını söyledi.



Satışların son 15 günde normalin 5 katına çıktığını belirten Aztekin, bayilerin elinde stokların tükendiğini, üretici firmanın da ürün yetiştirmekte zorlandığını anlattı.



Yazın etkisinin Ekim ayına kadar sürmesinin beklendiğini de belirten Aztekin, talep artışlarının ise fiyat artışına neden olmayacağını anlattı. Aztekin, duvar tipi klimalardı fiyatların 2-6 bin TL arasında olduğunu belirtirken, salon tipi klimalarda ise 10-12 bin TL'yi bulduğunu söyledi.





