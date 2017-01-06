İzmir'de sıcaklık 12 derece birden düşecek, kar gelecek!

İzmirliler dikkat. Cumartesi günü hava sıcaklığı birden düşecek, kar gelecek

İki gündür yağmurlu bir hava ile karşı karşıya kalan İzmirliler yarın ise kar yağışıyla üşüyecek.



Bugün İzmir'de hava yağmurlu ve şiddetli rüzgarlı ancak sıcaklık 14 derece ile ılık bir şekilde seyrediyor. Yarın ise hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek. İzmirliler yarın 2 derece sıcaklık ile karşılaşacak. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın İzmir'de kar bekleniyor. Gece ise İzmirliler'in daha da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü gece sıcaklık -6'ya kadar düşecek.



Pazar ise İzmir'de parçalı bulutlu bir hava olacak, ancak güneşe aldanmayın sıcaklık değerleri değişmeyecek ve gündüz en yüksek sıcaklık 2 gecesi ise -6 olacak.



İzmirli yeni haftaya da soğuk bir hava ile başlayacak. Pazartesi günü İzmir'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak donmaya devam. Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 3 derece gece ise -6 derece olacak.



