İzmir'de şimdi İnciraltı zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin on binlerce ağaç dikerek oluşturduğu İnciraltı Kent Ormanı, Kültürpark’ın 3.5 katı büyüklüğündeki yeşil dokusu ile İzmirliler için yine "baharın en güzel adresi" oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin moloz döküm sahasını adeta cennetten bir köşeye çevirdiği İnciraltı Kent Ormanı, yine ilkbaharın en güzel buluşma noktalarından biri oldu.



2006 yılında deniz kenarındaki 2 milyon metrekarelik alanın 622 bin metrekaresinde binlerce ağaç diken Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilere mavi ve yeşilin eşliğinde yürüyüş, bisiklet ve spor yapmanın doyumsuz keyfini yaşatıyor. İlkbaharla birlikte yeşillenip çiçek veren onbinlerce meyve ağacı ve açan rengarenk kır çiçekleri, her yaştan İzmirliyi Kent Ormanı'na çekiyor.





Kültürpark’ın 3,5 katı büyüklüğünde



Üçkuyular İskelesi’nden Yenikale Burnu’na kadar uzanan ve geçmiş yıllarda moloz döküm alanı olarak kullanılan bu bölgeye, 2006 yılından itibaren ilk etapta Kanada kavağı, söğüt, dut, akasya, iğde, akçaağaç, katalpa, palmiye, tesbih, sığla, süs elması, dişbudak, çınar, süs eriği, gül ibrişim, erguvan, çam, sofora, servi, gladiçya, gravilla, ıhlamur ve manolya başta olmak üzere 20 bin 659 ağaç dikildi. Tuzlu zemin nedeniyle ağaçlandırma projesi çok zorlu bir süreçten geçti. Bir yandan ağaç dikimlerine devam edilirken, diğer taraftan da zakkum, böğürtlen, abelya, deniz iğdesi, sardunya, lavanta, berberis, lavantin , pitosporum, kartopu, defne, yasemin, ılgın, ateş dikeni ve taflan gibi bölgedeki ekolojik zinciri bozmayacak 16 binden fazla çalı ve yer örtücü bitki ekimi yapıldı.



Sonuçta İzmir, Kültürpark’ın 3.5 katı büyüklüğünde ve üstelik deniz kenarında, diğer metropollerdeki vatandaşların gıptayla baktığı müthiş bir yeşil alan kazandı. Baharın gelişiyle birlikte İnciraltı Kent Ormanı, İzmir merkezinde yaşayanlar için yine doğayla buluşmanın en kestirme yolu oldu.



