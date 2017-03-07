İzmir'de sıra ayakkabı fuarında

Türk fuarcılığının en prestijli buluşma noktası Fuar İzmir’de, İzmir Mobilya Fuarı’ndan iki gün sonra 41. SHOEXPO'nun da açılışı gerçekleştirildi. 4 gün boyunca ayakkabı dünyasının kalbinin atacağı fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı

Ayakkabı sektörünün devleri, Avrupa'nın en büyük fuarcılık tesislerinden Fuar İzmir çatısı altında buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen SHOEXPO - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapılarını 41. kez sektör profesyonellerine açtı. Geçtiğimiz yıl 166 firmanın katılımıyla 6 bin 243 metrekare alanda 11 bin sektör profesyonelini ağırlayan fuar, bu yıl 7 bin 111 metrekarelik alanda 171 öncü markanın katılımıyla açıldı. 13 bin ziyaretçinin beklendiği fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.



Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz yıl 49 ülkeden alım heyetlerinin geldiği fuara bu yıl 54 ülkeden alım heyeti geldiğini belirterek, "Ayakkabı fuarımız büyüyerek, gelişerek yoluna devam ediyor. SHOEXPO ile bir yandan ayakkabı sektörünü kalkındırmaya çalışırken diğer yandan düzenlediğimiz tasarım yarışmalarıyla yeni bakış açılarının, inovasyonun, tasarımın ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'na 70 tasarımcı 210 ürünle katıldı. Yarışmayı kazanan tasarımcılarımızın defilesini göreceğiz ve kendilerine ödüllerini vereceğiz. Yine f uar kapsamında düzenleyeceğimiz gala defilesinde tasarımcı Sertaç Delibaş'ın birbirinden özel koleksiyonlarını göreceğiz" diye konuştu.





SHOEXPO büyüyor



Önümüzdeki yıl SHOEXPO'ya deri sektörü ve çanta imalatçılarının da katılımını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eskiden tüm deri mamulleri ihracatında ayakkabının payı yüzde 25 iken 2016 yılında bu oranın yüzde 50'ye çıktığını görüyoruz. Ayakkabı sektörü büyümeye ve ihracat artmaya devam ediyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlik Başkanı Jak Galiko ile yaptığımız görüşme sonrası önümüzdeki yıl deri sektörünün ve çanta imalatçılarının da bu fuara katılmasını sağlamak için çalışma yapacağız. Bu mekan ve biz gönül gönüle olduğumuz sürece fuarcılık sektörünü büyüteceğiz. Fuarcılık şirketimiz dünyanın her yerinde İzmir fuarcılığını daha da geliştirmek i&cce dil;in görüşmeler yapıyor. Önümüzdeki yıl için yeni fuarlarla anlaşmalar yapıldı. Bu muhteşem mekanla birlikte önümüzdeki yıllarda İzmir fuarcılığı hızla gelişecek. İzmir, Fuar İzmir ile birlikte fuarcılık sektörünün Türkiye'deki lokomotifi olacak. SHOEXPO'nun düzenlenmesine katkı koyan başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere tüm destekçilere teşekkür ediyorum ".





Demirtaş, "Fuar İzmir ile umudumuz arttı"



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, turizm sektörünün sıkıntı yaşadığı bir dönemde Fuar İzmir'in umut haline geldiğini belirterek, Fuar İzmir'i kente kazandırdığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Ayakkabıcılık sektörünün ülke ve İzmir için önemine değinen Demirtaş, "Ayakkabıcılarımız büyük moralle dünyanın tüm fuarlarına gidiyorlar. 35 milyon dolar ihracat yapıyorlar. Biraz daha çaba göstermeleri gerekiyor. Biz de elimizden gelen desteği onlara vereceğiz. AR-GE projeleri ile yabancı alıcıları Türkiye'ye getirdik. SHOEXPO'ya 54 ülkeden alıcılar katılıyor. Burada sizlere hayırlı işler diliyorum" diye konuştu.





4 gün sürecek



Üreticilerin, yerli-yabancı satın alıcılarla buluşacağı fuarda; erkek ayakkabısından çantaya, gelinlik ayakkabılarından aksesuarlara, çocuk ayakkabılarından kadın ayakkabılarına pek çok ürün grubu sergilenecek. Yılda iki kez düzenlenen fuar, yeni sezonun ayakkabı ve çanta modasını yakalamak isteyen üreticiler için altın fırsatlar sunacak Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olacak fuar, 4 gün sürecek.





41. SHOEXPO’da nefes kesen defileler



Ziyaretçilerine ayakkabı ve çanta sektörüne dair geniş bir ürün yelpazesi sunan fuar, ticari öneminin yanı sıra defileleriyle de dikkat çekiyor. 41. SHOEXPO’nun açılış gününde “2. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması” final defilesi ile Sertaç Delibaş’ın “hayal” koleksiyonu sergilenecek. Gala defilesine imza atan Delibaş'ın 25 parçalık özel koleksiyonu; umut, sabır ve hayal üçlüsünden esinlenerek oluşturulmuş. 8 – 10 Mart tarihleri arasında Fuar Sokağı C Hol’de 2. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’nın final sergisi ger çekleşecek. Genç tasarımcıların sektörü girmeleri için fırsat yaratan yarışmada 2017 yılı yarı finalistlerinin, "TRANSFORM" (Dönüşüm) temasıyla düzenlediği sergide kadın ve erkek kategorilerinde toplam 19 adet ayakkabı yer alıyor.





Sektör fuarla ivme kazanıyor



Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’de, üreticileri yatırımcılarla buluşturan fuarda yurtdışından Pakistan, Hindistan, Hollanda, yurtiçinden İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Manisa, Konya, Eskişehir ve Bursa’dan toplam 171 katılımcı yer alıyor. SHOEXPO’yu bu yıl 54 ülkeden bini aşkın yabancı satın alıcının ziyaret etmesi bekleniyor. (İran, Ukrayna, Ürdün, Rusya, Kosova, Azerbaycan, Yunanistan, İsrail, Lübnan, Cezayir, Kuveyt, Filistin, Romanya, Gürcistan, KKTC, Almanya, Arnavutluk, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ir ak, Kazakistan, Hindistan, B.A.E, Moldova, Polonya, Pakistan, Makedonya, Kırgızistan, İtalya, Avustralya, Finlandiya, Mısır, Suudi Arabistan, İspanya, Portekiz, Tayland, Meksika, Kenya, İsviçre, Samoa, Bulgaristan, Belçika, Avusturya, Çin, Nijerya, Fransa, ABD, Danimarka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere, Malezya, Sırbistan, Hollanda ve Gana)



41. SHOEXPO - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı için ayrıntılı bilgiye shoexpo.izfas.com.tr adresinden ulaşılabilir.