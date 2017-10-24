İzmir'de şok olay: 3 aylık bebeğin idrarında...

İzmir’de “uyanmıyor” diye hastaneye kaldırılan üç aylık bebeğin idrarında uyuşturucu çıktı. Olayın hastane polisine intikal etmediği, psikiyatri hastası annenin sorgulanmadığı anlaşıldı

İzmir'de bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan 3 aylık bebeğe yapılan tetkiklerin sonucu şoke etti. Bebeğin idrarında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç kalıntısına rastlandı. Bebeğini emzirmediği öğrenilen annenin hemşirelere "bebeğin ağzına bir şey sürdüm" dediği ancak maddenin ne olduğunu açıklayamadığı öğrenildi.



SONUÇLAR ŞOKE ETTİ



Sabah'ın haberine göre; İzmir'de O.A. isimli 3 aylık erkek bebek 8 Ekim'de ailesi tarafından bilinci kapalı olarak Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Annesinin 'sürekli uyuyor' dediği bebeğe idrar ve kan tahlilleri yapıldı. Yapılan tetkiklerin sonucu hastane çalışanlarını şoke etti. Henüz 3 aylık olan bebeğin idrarında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç kalıntısına rastlandı. Rapor üzerine hemşireler, anneyle görüştü. Bebeğini emzirmediğini söyleyen anne iddiaya göre hemşirelere "bebeğin ağzına bir şey sürdüm" dedi. Ancak bebeğe verdiği maddenin ne olduğunu açıklayamadı. Annenin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken, raporda anneye 2009 yılında major depresyon tanısı konulduğu fakat 2 yıldır tedavi görmediğine yer verildi.



BÖBREKLERİ DE ZARAR GÖRMÜŞ



Minik bebeğin tedavisi hastanede sürüyor. Hastanede görevli olan ve raporda imzası bulunan Uzman Doktor Melis Demir Köse konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bebek hastaneye geldiğinde yapılan tetkiklerde hiç beslenmediği görüldü. Bununla birlikte böbrekleri de zarar görmüş. Daha sonra yapılan testlerde ise bebeğin kanında uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaç alımında pozitifleşme çıktı. Anne emzirmiyor. Bu yüzden madde emzirme ile geçti diyemeyiz. Uyuşturucu maddenin çocuğa nasıl geçtiği konusu ilginç. Annenin daha önce psikiyatrik rahatsızlığı olmuş ve bir süre anne bu rahatsızlık nedeniyle tedavi görmüş"



AÇIKLAMA GELDİ



İl Sağlık Müdürlüğü, geçen 7 Ekim'de saat 23.21'de İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen 3 aylık O.A. bebeğin idrarında uyuşturucu maddeye rastlandığı ve bununla ilgili işlem yapılmadığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, acil polikliniğine ailesi tarafından 'Uyanamama şikâyeti' ile getirilen bebek O.A.'nınilk muayenesinde acil yapılan tetkiklerinde kan şekerinin çok düşük bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Ayrıca ayırıcı tanı için biyokimya, kan gazı, hemogram, kan ve idrar kültürü ve görüntüleme dâhil birçok tetkikler yapılmıştır. Bu tetkikler içinde tarama testi olarak kullandığımız, hasta başı madde bağımlılığı testi yapılmıştır. Yapılan ilk testte şüpheli K2 (kannabis) pozitif saptanmıştır. K2 maddesi tarama pozitifliğine sebep olabilecek maddeler kannabinoid, antipsikotik ilaçlar, askorbik asit, salisilik asit, penisilin g ve asetaminofen gibi birçok kimyasal yapısı benzer ilaçlar olabilir. Ayrıca K2 tarama sonucu bir süre sonra tekrarlandığında bu sefer negatif bulunmuştur. Yine de hastane polisine haber verilmiş tutanak tutulmuş ve hastane sosyal hizmet çalışanımız tarafından da hasta yakını değerlendirilmiş ve şüpheli bir duruma rastlanmamıştır. Anne tekrar tekrar madde ve ilaç kullanımı ile ilgili olarak sorgulanmış, ne kendisinin kullandığı ne de çocuğuna bununla ilgili bir şey vermediğini belirtmiştir. Bu tanıdan uzaklaşılmıştır. Hasta hastanemizde hala yatmakta olup malnütrisyon, hipoglisemi tetkik, metabolik hastalık ve diğer nedenler açısından araştırılmaktadır."