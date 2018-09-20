İzmir'de sol ayağı olmayan köpeğe yuva aranıyor

İzmir'de sol arka ayağı olmayan 'Kırpık' isimli sokak köpeği, diğer ayağını da kaybetme noktasına geldi. Hayvansever Ayşe Koca tarafından sağ arka ayağı tedavi ettirilerek platin takılan Kırpık'ın hareketli olması nedeniyle platin çıktı. 'Kırpık'ın kemiklerinin kaynaması için iki ayı kafeste geçirmesi gerektiğini ifade eden hayvansever Koca, tedavinin ardından 10 günlük pansiyon parasını ancak ödeyebildiğini, 'Kırpık'ın sokaklara dönmesi durumunda iyileşemeyeceğini belirterek, sahiplenilmesi için yardım istedi

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent Dökümcüler Sitesi'nde Ayşe Koca isimli bir gönüllü, 4 sokak köpeğini beslerken, boynunda tasma, kulağında küpe bulunan ama arka sol ayağı olmayan bir köpek daha olduğunu fark etti. 'Kırpık' adını verdiği köpeği de beslemeye başladı. 23 Temmuz'da yine köpekleri beslemeye çıkan Koca, 'Kırpık'ın sağ arka ayağı ile yerde süründüğünü gördü. Ayağa kalkamayan 'Kırpık'ı hemen özel bir veteriner kliniğine götürdü. Sol ayağı olmayan, sağ ayağı da kırılan 'Kırpık', burada ameliyat edildi. Tedavisi yapılan 'Kırpık', 10 gün boyunca veterinerde kaldı. 20 günü bir bahçede geçiren 'Kırpık'ı daha sonra iş yerinin bulunduğu binanın bahçesine getiren Koca, burada hayvanın son derece mutlu olduğunu gördü. Ancak 'Kırpık'ın sevdiği insanları görünce hareketlendiğini ve ayağındaki platin çivinin çıktığını aktaran Ayşe Koca, 'Kırpık'ın kemiklerinin kaynaması için 2 aylık bir sürenin gerekli olduğuna dikkat çekti.

'Kırpık'ın tam olarak iyileşmediği için onu kafese koymak zorunda kaldıklarını da belirten Koca, talihsiz köpeğe 10 gün de bu şekilde baktıktan sonra onu bir pansiyona yerleştirdi. Pansiyon ücretini karşılayan fakat 'Kırpık'a daha fazla bakamayacağını söyleyen Koca, "Kırpık, şu an özel bir pansiyonda. Kısa bir süre sonra pansiyondan çıkarılacak. Onun tam olarak iyileşebilmesi için bir yuvaya ihtiyacı var. Çalıştığım için Kırpık'a bakma imkanım yok. Duyarlı insanların 'Kırpık'a sahip çıkmasını istiyorum. Eğer 'Kırpık'a bir yuva bulunamazsa sokakta kalacak ve iyileşme şansı olmayacak" diye konuştu.