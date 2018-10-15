İzmir'de sosyal medya fenomenine gözaltı

İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltını alındı

İzmir'de sosyal medya fenomenine gözaltı
15 Ekim 2018 Pazartesi 08:53

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdiği. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sosyal medya fenomeni #izmir gözaltı
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