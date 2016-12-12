İzmir'de sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen saldırılar sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımları nedeniyle 11 kişi gözaltına alındı

İzmir'de sabah PKK sempatizanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Alınan bilgiye göre İstanbul'da düzenlenen saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından yorumlar yapan kişiler gözaltına alındı. Yaptıkları paylaşımlarda PKK'yı sempatik göstermeye çalıştığı belirlenen kişilere, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) da desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin de arandığı öğrenildi.

