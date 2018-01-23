İzmir'de sosyal medya operasyonu: HDP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı

Türk askerleri Afrin operasyonuna devam ederken, operasyona ilişkin sosyal medya üzerinden PKK/PYD propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik İzmir'de operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında HDP İzmir İl Başkanı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu devam ederken, sosyal medyada PKK/PYD propagandası yapanlara yönelik de operasyon düzenlendi.



Alınan bilgiye göre İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube ekipleri İzmir'in Torbalı, Menemen, Çeşme, Bayındır ilçelerinde aynı zamanda Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.



Operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimlerden birinin de HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir olduğu bilgisi verildi.



Evlerde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildiği de bildirildi.